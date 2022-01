Las estafas por suplantación de identidad son cada vez más comunes en nuestro país y pueden darse en cualquier momento y de las maneras más insospechadas. Es lo que denuncia la familia Ruiz a través de una llamada de auxilio en Más Vale Tarde para que se visibilice la pesadilla que están sufriendo; una pesadilla que, tal y como nos ha comentado la víctima, un joven de 21 años, Carlos, comenzó en verano de 2020.

"El 4 de julio quise adquirir una videoconsola a través de la aplicación Wallapop". Carlos se puso en contacto con una persona que, según se observa en las capturas de pantalla que realizó de una conversación de WhatsApp con el supuesto estafador, insistía mucho en que el joven se hiciera una foto con su DNI. Incluso le llegó a pedir un vídeo en el que apareciera parpadeando para, presuntamente, confirmar su identidad.

Seguidamente, el presunto propietario de la consola que quería comprar la víctima le propuso una alternativa de pago, dado que el joven, según nos ha contado, no tenía Bizum: "Me ofrece pagar a traves de 'Paysafecard', que yo obviamente desocnozco". Poco después vendrían todos los problemas: "Me enteré de la primera denuncia porque una persona me escribió por Instagram diciéndome que me iba a denunciar si no le daba el producto. No sabía de qué me hablaba hasta que, poco a poco, me fui enterando de que se estaba usando mi DNI para cometer delitos".

"Me acusan de estafar grandes cantidades de dinero, he tenido declaraciones por más de 300 euros. Me han llegado denuncias de Canarias, de Madrid, de Galicia, Asturias...", ha explicado a Más Vale Tarde el joven, que ha añadido: "Pienso que esto puede salir en mi contra porque quiero hacer unas opsiciones para el Ejercito y no sé si va a salir bien". Una situación que también preocupa gravemente a su madre: "Son 21 años los que tiene y le están destrozando la vida. Llamo a la Guardia civil, a la Policía, y nadie nos hace caso. Está publicado por toda España que es un estafador y mi hijo no ha hecho absolutamente nada".