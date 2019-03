Hacienda exige 10.000 euros a una familia tras entregar su casa al banco

Elena tendrá que devolver a la Agencia Tributaria hasta 10.000 euros, porque según dicen, salió ganando en la operación inmobiliaira.

Su familia compró la casa en 2006, por 100.000 euros. Para pagarla el banco le dio un préstamo de 160.000. En 2009 con la subida del Euribor no pudieron hacer frente a la hipoteca y por eso se acogieron a la dación en pago, es decir, entregaron su casa al banco y a cambio le perdonaron la deuda.

Elena rehízo su vida en un barrio de Cartaya, Huelva. Allí tiene su pequeña peluquería y de su trabajo, viven sus dos hijos y su marido, ahora en paro.

Si no paga su deuda de 10.000 euros a la agencia en una semana, su nueva vida puede terminar embargada. Pero este no es un caso aislado. Ahora Elena ha recurrido y no entiende que tenga que pagar este dinero si se quedó sin su casa.