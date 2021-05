La meteoróloga Isabel Zubiaurre se disponía a contar en Más Vale Tarde la incontrolable plaga de ratones que están sufriendo algunas zonas de Australia cuando la presentadora del programa, Mamen Mendizábal, ha lanzado una advertencia a los televidentes: "Voy a decir a los espectadores que no son ratas, que son ratones, para que no se vayan y no apaguen la tele, porque da cosilla".

Las imágenes que aparecían en la pantalla del plató, de contendedores y calles llenos de estos roedores, no han gustado nada a Mamen Mendizábal que enseguida ha pedido al realizador del programa que las quitase: "Quítalo, quítalo, quítalo, Mario", se la ha escuchado gritar.

Pero la sección ha continuado y mientras Zubiaurre explicaba que se llegan contar 500 ratones en sola una hora y mostraba imágenes de una 'lluvia' de ratones, Mendizábal insistía: "No puedo más con esto" y ha optado por taparse la cara con un papel, para volver a exclamar: "Por favor, ¡qué guarros!".

La meteoróloga le ha pedido que la dejase explicar a la audiencia por qué estaba sucediendo esta plaga y ha instado a la presentadora a que cerrase los ojos. La explicación es que el campo está sembrando más cantidad e alimento de lo habitual y por eso trae más ratones.