Funcionarios de Hacienda afirman que no hay cohecho en las donaciones de empresas al PP

Primero un informe de la UDEF les llevó ante el juez Ruz, ahora otro informe, pero este de funcionarios de Hacienda adscrito a la Fiscalía Anticorrupción, dicen que no se puede acusar a los empresarios de un delito de cohecho."Parece que no sería determinantes, serían necesarias otras pruebas para poder determinar la concurrencia de un delito de cohecho" dice Carlos Cruzado, presidente del Sindicatos de Técnicos de Hacienda.



"He hecho algunos donativos a FAES, pero a partidos políticos no he dado nunca un céntimo, ni se lo daré nunca" asegura Juan Miguel Villas Mir, expresidente de OHL. Diecisiete empresarios españoles, doce son constructores, han pasado ya desde el pasado mes de mayo por la Audiencia Nacional. Todos han negado haber hecho donaciones al partido popular. "Nunca le he dado nada al señor Bárcenas, nunca le he dado nada al señor Lapuerta" dice Juan Cortino, presidente de Les Corts Valencianes.



Hacienda dice que no se les puede imputar por cohecho porque habría que conocer todas las supuestas donaciones. Y no solo las que aparecen en los papeles de Bárcenas. Los nombres de todos ellos o el de sus empresas estaban escritos en los papeles de Bárcenas. Supuestamente y según el relato del extesorero, diez dieron dinero al partido popular de forma anónima. Dinero que después se ingresaba en la caja B del PP, a cambio de recibir contratos públicos.



Este informe ya esta en las manos del juez Ruz y será él quien decida si mantiene o no la imputación a los empresarios por cohecho.