Las extravagancias de Toni Cantó vía Twitter

La última declaración de Toni Cantó que le ha convertido varias veces en trending topic, llegaba ayer vía twitter. "La mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas". Unas horas después, pedía perdón, a su modo, en la misma red social.

Twitter le ha jugado malas pasadas. Como cuando colgó un vídeo, en el que se ve como un mísil vuela el edificio de la Radio Televisión Valenciana cuando ya se hablaba de un ERE. Él dijo que era una broma.

Hace dos semanas, el diputado en el Congreso por Unión Progreso y Democracia, subía al estrado para hablar sobre la regularización de la fiesta de los toros como bién de interés cultural. Para explicar si los toros tienen o no derechos, tiraba de uno de sus referentes filosóficos, Fernando Savater, y soltaba ésto. "Los animales no tendrían derechos al igual que no tienen obligaciones".

En una comisión de cultura en el Congreso en la que se hablaba de piratería, el diputado le dedicó estas palabras al ministro de Cultura "Le deseamos muchísima mierda". Wert parece que entiende la gracia y se lo toma a broma.

Toni Cantó entra en política en el año 2007, pero eso no le ha hecho olvidarse de sus conocimientos como actor. En noviembre de 2012, parodiaba a los Monty Pyton en La vida de Brian con este vídeo de campaña en el que denunciaba lo que los catalanes se perderían si pedían la independencia. Pero Cantó también ha demostrado en campaña, que es un artista. En noviembre de 2011, se atrevía con un rap para pedir el voto. Y es que Toni Cantó, no es un político al uso.