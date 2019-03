Daniel Montero: "Stop Desahucios sacó a la luz el drama de muchas familias"

Gobierno y PSOE se reúnen de urgencia para acordar medidas que paralicen los desahucios ante la alarma social generada. Por su parte, la Asociación Española de Banca ha anunciado que las entidades asociadas a ella paralizarán los desahucios en los próximos dos años en los casos de "extrema necesidad".

Para Marisol Galdón se trata de una reunión que llega tarde, exactamente 400.000 desahucios después. "Además, no han contado con el resto de fuerzas políticas, algo que no se entiende", ha explicado Galdón. No obstante, la periodista ha querido destacar el gran papel que han hecho los jueces. "Esto demuestra el gran papel que tenía la plataforma Stop Desahucios, que revelaron y sacaron a la luz un drama cada vez más repetido", ha matizado el periodista Daniel Montero.