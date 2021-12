Los centros de salud de diversos puntos de España comienzan a colapsarse ante el rápido aumento de los contagios de COVID a apenas cuatro días de Nochebuena. Una situación que, en ocasiones, desemboca en colas interminables a las puertas de centros médicos formadas por personas que ya han dado positivo en COVID en pruebas previas.

En este sentido, el doctor Jaume Padrós Selma ha señalado cuándo se debe acudir a los centros médicos y en qué ocasiones se debe prescindir de ello para evitar contagios masivos.

"Para patologías banales o para hacerse test de antígenos para ir a una fiesta o quedarse tranquilo tras venir de una fiesta no me parece razonable ni respetuoso para los servicios sanitarios en la situación en la que estamos", ha destacado el doctor.

Asimismo, Padrós ha llamado a la responsabilidad colectiva y ha lamentado que los Gobiernos autonómicos no abastezcan de test de antígenos a los ciudadanos para que ellos mismos se los puedan realizar correctamente.

"No puede ser que la Atención Primaria sea el cajón desastre", ha aseverado el sanitario, que ha asegurado que "la gente tiene que ser consciente de que en este momento los profesionales sanitarios no van sobrados de recursos humanos. Tenemos que reclamar a los gobiernos que actúen, pero no puede ser que la carga de la gestión de la pandemia repose simplemente sobre las espaldas de los profesionales sanitarios", ha insistido.

Así, Pedrós ha reiterado que "todos tenemos que tomar consciencia de que estamos en una situación epidemiológica grave, y aunque por suerte las vacunas hacen que los números sean distintos a los de hace un año, al aumentar el número de contagios acaba habiendo casos graves con posibilidad de fallecimiento y se bloquean los servicios sanitarios".