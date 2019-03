Cristina Pardo: "Creo que Podemos dejó un poco de lado a Monedero tras el asunto de Hacienda"

EL EPISODIO DE HACIENDA, ¿UN ANTES Y UN DESPUÉS?

La periodista Cristina Pardo ha explicado en 'Más Vale Tarde' que "Monedero estaba superado por las circunstancias" y que "su vida había cambiado en muy poco tiempo". Pardo ha destacado que "Monedero culpaba a los medios de comunicación de todo lo que le había pasado pero no puede ser que los medios tengan la culpa, o el resto de partidos, y tú no asumas ningún tipo de responsabilidad, no es creíble". Sobre la relación de Monedero con Podemos, Pardo ha puesto ejemplificado el estado en el que se encuentra diciendo que "durante la presentación de su libro no había ningún miembro de la formación".