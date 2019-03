El calor extremo dispara hasta un 80% la venta de aparatos de aire acondicionado

El calor causa rechazo y mal humor. No gusta a nadie, excepto a quienes forman un gran negocio por ello. Este año se han registrado un 80% más que el anterior en venta de aparatos de aire acondicionado y ventiladores. Tal es el furor, que en el Sur no quedan existencias, "En Andalucía no quedan ventiladores ni aires portátiles", afirma un comerciante.

También se han beneficiado las fábricas de agua embotellada, que han vendido un 43% más que el verano pasado, en el que el mes de junio, según la NASA, es el mes más caluroso de toda la historia.

"Las altas temperaturas nos han obligado a duplicar tanto horas de reparto como entregas por día. En el hogar, hemos incrementado un 200% los pedidos del año pasado".

El negocio a causa del calor también ha llegado a los vendedores de bicicletas eléctricas: una manera de transpostarse sin realizar esfuerzo físico. "Las ventas en verano pueden aumentar en torno a un 25% o 30% respecto al resto del año".

El cine de verano es otra gran idea para refrescarse pero si no bajan las temperaturas, es preferible la sala habitual de cine con aire acondicionado. "El aumento del número de películas en verano junto al calor influyen en el aumento de venta de entradas" afirma el dueño de una sala de cine.