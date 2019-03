Banco de España, CNMV y Gobierno, los otros cuestionados por el 'caso Bankia'

LOS TRES ORGANISMOS NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES DE CONTROL

Los actores secundarios del caso 'Bankia' se convierten en principales. El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Gobierno no detectaron el supuesto maquillaje de las cuentas del banco, es más, incluso aplaudían la operación. Pese a que el informe no señala como culpables a estos tres actores, lo cierto es que no cumplieron las funciones de control que tenían encomendadas y se convierten en un culpable más de lo sucedido.