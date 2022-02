Penélope Cruz y Javier Bardem han sido nominados a los Oscar. Ambos actores han conocido la noticia juntos y han explicado en sendas rueda de prensa cómo han reaccionado al conocer su nominación.

"Salió el nombre de Javier, yo empecé a gritar y él no reaccionaba", ha revelado la actriz, que ha señalado que el actor, que también es su pareja, "estaba esperando a ver qué pasaba" con ella.

"Cuando dijeron los nombres de las actrices, ahí sí, él empezó a gritar también. Yo es que me caí al suelo directamente y me pasé hora y media que no podía dejar de llorar", ha detallado Cruz.

Por su parte, Bardem ha asegurado estar "muy contento" a nivel personal, "especialmente por Penélope". "Yo estoy muy contento por lo mío, pero lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo", ha indicado.

Para Bardem, "el hecho de que suceda eso a la vez" es "mágico". "Y el hecho de que su nominación sea por un papel en español por segunda vez me parece algo realmente extraordinario e histórico", ha agregado.