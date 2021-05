Como ocurrió en el primer sábado sin estado de alarma, este fin de semana se han vuelto a ver actitudes muy irresponsables de personas formando aglomeraciones en espacios públicos y organizando botellones en la vía pública en los que ni se respeta la distancia de seguridad ni la obligatoriedad de portar mascarilla.

laSexta ha sido testigo de muchas de estas fiestas callejeras. Concretamente en Barcelona, la policía ha tenido que desalojar a 16.000 personas durante el fin de semana,y algunas de ellas se empeñan en justificar su comportamiento. "No necesito la mascarilla porque el aire no está contaminado", asegura una joven a las cámaras. Otro apunta al derecho a la "libertad de reunión" para explicar por qué hace botellón en la calle.

La presentadora de Más Vale Tarde, Mamen Mendizábal, no ha dudado en criticar sus actitudes y sus argumentos: "Escucharles es peor porque los argumentos hacen daño, es pura tontería". "Pone de mala leche", ha añadido.

También los vecinos han expresado su indignación y defienden que esto no se puede volver a repetir un fin de semana más: "Es horrible. Van cargados con bebida y se sientan en la calle esperando a que sea oscuro para ir a la playa", relatan, y algunos incluso se quejan de las meadas que dejan en las puertas de las casas. Mendizábal apunta: "La libertad no es esto, la libertad no es mear en los portales del resto de ciudadanos".