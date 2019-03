El argumentario del PP en el 'Barcenasgate': del "Yo no estuve allí" al "Que cada palo aguante su vela"

Daniel Cervera, jefe de Nacional de laSexta Noticias explica los argumentos esgrimidos en la cúpula popular: "Hemos de hacer caso a lo que ha contado Cristina Pardo cuando afirma que fuera de cámara altos cargos del PP reconocen el chantaje. Lo que sí diría es que se trata de la crónica de un chantaje anunciado. Podríamos especular con que el PP estaría preparado para responder a la ejecución de la amenaza".

"Podemos ver que la respuesta siempre es la misma, que no afecta a la dirección actual del PP, que siempre es hacia atrás, los nombres que eran secretarios generales están amortizados políticamente, Acebes está fuera y Cascos en otro partido. Además, hoy hemos escuchado a muchas primeras personas, Cospedal dice que no estaba allí, Rafael Hernando dice 'no cuando yo estaba allí', explica Cervera.

"En la política se habla normalmente de 'nosotros' pero hoy han surgido muchas individualidades. También está bien el “que cada palo aguante su vela” de Cospedal, la pregunta es: ¿Qué palo aguanta Rajoy? Él ha estado durante 20 años", se cuestiona el periodista.