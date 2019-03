Los altos niveles de contaminación se extienden por varios municipios de Madrid

ACTIVADA LA ALERTA POR POLUCIÓN

Los vecinos de Alcalá de Henares empiezan a notar cómo ha empeorado la calidad del aire. La gran nube gris ya no es propiedad exclusiva de Madrid, se extiende por distintos municipios de la comunidad. En todos ellos, la alarma por polución se ha disparado. Los niveles por Dióxido de Nitrógeno superan los 200 microgramos por metro cúbico. Un problema que ya no es de salud. Según los alcaldes, no hay previsto ningún plan específico para estas situaciones.