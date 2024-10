Nerea se ha puesto en contacto con Más Vale Tarde para pedir ayuda en la búsqueda de su padre, José Hernaiz Montoro, un conductor experimentado de 64 años, quien desapareció el pasado martes tras avisar sobre las peligrosas condiciones de la carretera. Según Nerea, su madre fue la última en verlo, cuando se marchó temprano en la mañana hacia un vivero en Alcudia para cargar.

Alrededor de las 9 de la mañana, José llamó al dueño del vivero, informando que había observado un fuerte caudal de agua y que no era prudente continuar su camino tras haber pasado el barranco de Benimodo. Siguiendo el consejo del dueño, José decidió dejar su camión en el lugar y bajarse para pedir ayuda. Desde entonces, su familia ha perdido todo contacto con él.

"Creemos que, dado que la tormenta aún no había comenzado con fuerza, puede que esté refugiado en algún sitio y no tenga forma de comunicarse", ha explicado Nerea, quien se siente angustiada pero optimista. La Guardia Civil encontró el camión de José en perfectas condiciones, estacionado y sin daños, pero su teléfono no tiene señal, lo que ha dificultado los esfuerzos de localización.

Tanto Nerea como su madre están profundamente preocupadas, aunque mantienen la esperanza de que su padre, con su vasta experiencia en la carretera, haya tomado las precauciones necesarias y esté a salvo, a la espera de poder comunicarse. "Estamos ansiosos, pero llevamos la situación lo mejor que podemos. Hay muchas personas que simplemente están incomunicadas", ha concluido Nerea.