Adela González visita el pueblo en el que vive Nano con su familia para conocer con mayor profundidad a este chico que ha logrado hacerse viral por sus esfuerzos para ayudar a su familia. Nano se hizo viral a través de un vídeo en el que explicaba que tenía dos trabajos que apenas le dejaban tiempo para descansar.

Adela le pregunta sobre los riesgos que podría haber tenido de caer en "un montón de historias". Nano afirma que él "lo tenia muy fácil para hacer el mal y no lo hecho". Adela también le pregunta por sus tatuajes, uno de los rasgos físicos más distintivos del joven. Como explica, tiene una calavera con unas rosas. La calavera significa que "podría haber salido un bala perdida pero tengo las rosas, que son mi familia" y, añade, "han hecho que yo sea buena persona". El joven también tiene un tiburón que se tatuó ya que él "quiere ser un tiburón, no un pez, me quiero comer el mundo". También tiene un tatuaje con el nombre de su madre que es "mi esencia, mi todo".

Tras el 'boom' que supuso su vídeo, Nano tiene claro que ahora quiere seguir "ayudando a jóvenes". Además, no le importaría ir a institutos para dar charlas. Además de sus intención de dar apoyo a jóvenes, también ha recibido propuestas de empresas. Como le explica a la periodista, muchas empresas le han ofrecido contratos fijos pero eran fuera de Toledo y, por el momento, no quiere dejar a su familia.

A pesar de que recibe comentarios positivos día a día, también recibe críticas. Muchas de ellas se centran en sus tatuajes. El es un amante de los tatuajes desde pequeño y los considera "su único vicio". El joven considera que no hace nada malo llevándolos.