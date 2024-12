'MVT en Acción' presencia en primera persona una detención a un hombre por una presunta agresión sexual en Salamanca

'Más Vale Tarde en Acción' ha estado presente en la Nochevieja Universitaria de Salamanca, donde ha presenciado una detención en directo de un hombre acusado de presunta agresión sexual.

En un momento de la noche, en el coche en el que se encontraba el equipo de MVT han recibido la comunicación de un presunto caso de agresión sexual. Al llegar al lugar, una agente recoge el testimonio de la víctima: "Hemos hablado con ellos y luego nos hemos separado. Y de repente ha aparecido y me ha tocado el culo. Y yo me he quedado en shock porque no me lo esperaba y se lo he dicho a mi amiga".

"Ha sido de una manera bastante intrusiva, bastante agresiva. Luego han venido tus compañeros y se lo hemos comunicado y ellos se han puesto agresivos de más con los compañeros", ha comentado la amiga de la víctima a la agente.

Por otro lado, otro policía ha recogido el testimonio del presunto agresor: "Él sí me está diciendo, no que le haya tocado, pero sí que han mantenido con ella, que se han empujado y quiere pedirle perdón".

No obstante, ante la decisión de denunciar de la víctima, los agentes han comunicado al programa que se va a detener al presunto agresor: "Se va a ir detenido porque la mujer ha decidido denunciar".