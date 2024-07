Un hombre de 62 años y originario de León falleció el sábado tras precipitarse por el barranco de Loiba (A Coruña), cuando se estaba tomando un "selfie". Los Servicios de Guardacostas de Galicia ya han recuperado su cuerpo y entre los vecinos son todo incógnitas, aunque todos apuntan a que el mal tiempo tuvo algo que ver. En Más Vale Tarde, Leo Álvarez ha señalado que igual sería necesario poner una barrera

El suceso tuvo lugar el sábado cuando el hombre se estaba tomando una fotografía. Los últimos en verlo con vida fueron unos turistas, quienes dieron la voz de alarma. "Debería de haber una barrera o algo así, aunque eres consciente de que pueden pasar estas cosas", señala una vecina, puesto que la caída es de entre 25 y 30 metros.

Aunque según los locales, todos apuntan al mal tiempo como causante de la muerte "ayer hacía mucho más viento que hoy, entonces quieras que no es un peligro no hay barreras no hay barandillas", comenta un vecino. "Es una zona complicada, tampoco sabemos si al señor le dio un mareo, si el señor se hizo un selfie. Ayer hizo un muy mal día, ayer llovió, se levantó un viento impresionante", apuntaba otra.

Por su parte, el periodista, Leo Álvarez ha indicado sigue en curso la investigación y se está esperando a "la autopsia para saber qué pudo pasar, si se pudo desmayar, fue una imprudencia, si se resbaló", un lugar que como ha expresado "puede que tenga las mejores vistas de las rías altas de Galicia y una de las mejores de España".

Asimismo, ha recordado que por allí "se pasó Salvamento Marítimo, estuvo el helicóptero", pero reflexiona "soy consciente de que no se puede poner una verja a toda la costa, pero en ese hay un banco. En ese lugar se sabe que la gente va a hacerse fotos. No sé si sería posible poner allí algo, que no te arruine la foto, pero que evite lo que acaba de suceder".