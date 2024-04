Un menor que se bañaba en los Tres Salts del Llobregat, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ha muerto este viernes a media mañana al no poder salir del agua.

Los Bombers de la Generalitat han rescatado el cadáver a las 12.30 tras recibir el aviso a las 11.20 de que una persona había entrado en el agua pero no había salido. Fueron los amigos del chico, que hoy no tenían clase, quienes han dado el aviso al ver que no salía del agua

Como bajaba bastante corriente de agua, submarinistas del GRAE Subacuático han buscado en la zona, donde había hasta 5 metros de profundidad, y también han buscado en la zona superficial de la lámina de agua.