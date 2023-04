A William Levy le llegaron a enviar 150 tarrinas de helado sus seguidoras. Pero él no quiere comida y así lo hizo saber en El Hormiguero. "Si quiere regalarme algo que no me manden comida...", pidió en directo.

El actor aseguró que se cuidaba mucho a la hora de probar comida que no sabe de dónde viene. "Yo no sé quién manda esa comida y yo me protejo mucho. En la comida puede meter cualquier cosa alguien que te quiera hacer daño y en la comida y esas cosas no meto la mano ahí", argumentó Levy.

A Iñaki López, lejos de sorprenderle su rechazo a la comida, le ha llamado la atención el pelo del actor. Eso sí, no ha dudo en hacer un llamamiento en directo a su madre para que le envié comida.