Miguel Ángel Revilla no teme que le espíen como les ha ocurrido a varios ministros y al propio presidente del Gobierno: "Me da igual que me espíen o que me hagan lo que les dé la gana", asevera el presidente de Cantabria en Más Vale Tarde, donde sostiene que no guarda secreto alguno.

"Si he llegado a decir cosas como cuándo fue mi primera vez, que comí mal en la boda de los reyes, que tengo tres operaciones de riñón...", ilustra el dirigente cántabro, que muestra su móvil en directo: "¿Para qué quiero yo más que coger una llamada cuando suena y llamar? No necesito más artilugios", sostiene.

Revilla incluso ejemplifica cómo su viejo Nokia sigue funcionando perfectamente y llama a Iñaki López en directo. "No tengo WhatsApp, ni Internet ni nada de eso, solo llamo y recibo las llamadas", afirma. Puedes ver el momento en el vídeo que ilustra estas líneas.