Las reacciones a la noticia de que Bertín Osborne será padre a los 69 años se han sucedido en las últimas horas. La más dura ha sido la de Mercedes Milá, que tacha de "repugnante" la reacción del cantante en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram.

"Has tenido relaciones con ella, te has acostado con ella, la has metido en caliente, digamos así. Tu reacción de que este es un hijo no deseado es tan repugnante, tan triste, tan antigua como ocurría antes, cuando las mujeres con la que tenían relación se desentendía de las consecuencias", cuestiona Milá.

La presentadora aprovecha el vídeo para mandar "un abrazo enorme" a Gabriela, la novia de Osborne que está embarazada de 3 meses: "No estás sola". Por su parte, el cantante y presentador ha dejado claro que "cuidará del niño" e intentará que tenga "una vida agradable".

"Pasó y pasó, ya está. Ahora nos responsabilizamos como personas de orden que somos. No es un drama, no hemos asaltado el banco de Glasgow", ha asegurado en 'Y ahora Sonsoles'.