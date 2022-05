Mercedes García, exnovia de Luis Lorenzo, es una de las personas a las que el juez ha citado a declarar por el caso del presunto asesinato de la tía de la mujer del actor. La mujer ha explicado en Más Vale Tarde que solamente le dijeron que le llamaban por una causa contra Luis Lorenzo, aunque no le explicaron el delito en el que habría incurrido.

"Declaré sobre mi relación sentimental de un año y medio y la involucración que tuvo con la compañía que yo estaba montando en ese momento", ha indicado Mercedes García. Su relación acabó en abril de 2014, cuando descubrió que le había sido infiel y, presuntamente, se había quedado con dinero de su empresa: "Descubrimos que había desfases bancarios que llegaron a un monto de unos 430.000 euros, unido a un préstamo que le había hecho para comprar la reserva de un piso".

Sobre el presunto crimen del que se le acusa, Mercedes García ha asegurado que le ha "sorprendido": "En la relación que tuvimos juntos era una persona que le gustaba vivir bien, pero traspasar el límite de haber llegado a eso me ha trastocado muchísimo. Yo no pensaba que fuera capaz. Y de hecho no lo pienso". Puedes escuchar su relato completo en el vídeo principal de esta noticia.