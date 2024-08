Más Vale Tarde ha accedido a la declaración ante la juez del conductor que atropelló a dos menores en Murcia. Según alega, se encontraba cansado al volante y, tras atropellar a los jóvenes, se fue porque no era consciente de lo sucedido. Al darse cuenta, explica que volvió al lugar de los hechos y que, al ver varias personas, le entró miedo de que pudieran tomar represalias o robarle la importante cantidad de dinero que llevaba en metálico.

"Yo creo que es una coartada prefabricada con asesoramiento jurídico", afirma rotundo el abogado Juan Manuel Medina, que en el vídeo sobre estas líneas asegura que "no me creo" la declaración del conductor: "Te vas, vuelves, no te quedas por si te van a robar... usted se ha dado a la fuga y luego lo que intenta lógicamente es minorizar la responsabilidad penal en que usted ha incurrido", señala.

"Tú puedes decir lo que quieras, lo que se te ocurra en ese momento, porque muchas veces las coartadas se articulan sobre la marcha y muy deprisa, pero aquí no hay ningún miedo insuperable", sentencia el abogado.