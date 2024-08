La sentencia del caso de Daniel Sancho, que ya se encuentra redactada y está siendo revisada por un tribunal superior, se dará a conocer el próximo jueves. El hijo del actor Rodolfo Sancho se enfrenta a varios escenarios, entre ellos el que implicaría la cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

El abogado Juan Manuel Medina valora el caso en el vídeo sobre estas líneas y opina que será difícil de probar tanto el homicidio imprudente como la premeditación y que "la cosa va a terminar en una solución intermedia": "Un homicidio doloso entre unos 15 y 20 años".

"Un país que está gobernado por un señor que nombró a su perro caniche jefe de las Fuerzas Aéreas me da la misma fiabilidad que una caja de clic de Famobil", comenta el abogado, que añade que "las garantías judiciales y policiales de este país no me dan ninguna fiabilidad". Por ello, sostiene que la sentencia "es una cuestión diplomática, no una cuestión jurídica".

"Pensar en un procedimiento judicial en Tailandia, con las garantías que tendríamos en un país europeo, es como jugar al fútbol con reglas de baloncesto", prosigue Medina, que define todo el proceso de este caso como "una pandereta".