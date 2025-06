Mayte Alcaraz, sobre las explicaciones de Pedro Sánchez: "No se ha aplicado el mismo jarabe democrático"

Pedro Sánchez comparecía este jueves ante los medios tras la publicación de un informe de la UCO que implicaba a Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, en la trama corrupta del caso Koldo. El presidente del Gobierno pedía perdón a la ciudadanía, exponía que iba a solicitar una auditoria externa y, además, manifestaba su decepción con Cerdán.

Más Vale Tarde hace un repaso de la hemeroteca para recordar qué decia Sánchez cuando la corrupción afectaba al gobierno del Partido Popular. Como se puede ver en las imágenes, el líder socialista afirmaba que Rajoy solo pedía perdón algo que, en su opinión, era insuficiente.

"Estamos viendo que la reacción de Pedro Sánchez tras conocer el informe de la UCO contra su secretario de organización no tiene nada de original", expone Cristina Pardo, "consejos vendo...". En 2018, por ejemplo, exigía a Rajoy que hiciera algo más, aparte de pedir perdón. Mayte Alcaraz indica que alguna de las cosas que ha dicho Sánchez "son razonables".

"Un responsable público pide perdón conjugando el verbo dimitir", afirma la periodista, "no hay otra solución". "Cuanta más responabilidad tienes más necesario es que le digas a los ciudadanos 'me he equivocado al elegir, al vigilar y al no cesar'", añade Alcaraz. "Entiendo lo que dijo Pedro Sánchez", reflexiona Mayte, "pero, se lo tiene que aplicar". "Hay dos Pedro Sánchez", concluye, "el que estaba en la oposición y el que luego, en el gobierno, ha hecho justo lo que criticó y no se ha aplicado el mismo jarabe democrático".