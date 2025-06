Ainhoa Martínez, sobre el caso Koldo: "Pedro Sánchez no sale vivo de esta, de ninguna manera"

Del informe de la UCO que sitúa a Santos Cerdán, ya exsecretario de Organización del PSOE, como supuesto gestor de las presuntas mordidas y adjudicaciones en el entramado del caso Koldo, se desprenden derivadas que comprometen al núcleo del poder socialista.

La periodista Ainhoa Martínez ha analizado en Al Rojo Vivo el alcance del escándalo y las maniobras de Koldo García una vez supo que estaba siendo investigado: "A partir de saberse investigado es cuando Koldo comienza a construirse ese seguro de vida con las grabaciones", afirma. Según Martínez, esos audios habrían servido para "chantajear al PSOE, garantizarse el pago de ciertos abogados o colocar a personas afines en cargos".

Para Martínez, este escándalo pone a Pedro Sánchez en una situación límite: "No sale vivo de ninguna de las maneras". Argumenta que, incluso si el presidente no conocía los hechos, eso no lo exculpa: "Podríamos aplicarle la misma acusación que él le lanzaba a Feijóo: insolvencia o mala fe". Y va más allá: "Si durante siete años ha tenido a estas personas a su lado y no ha sido capaz de detectar que estaban inmersas en amaños de obra pública, mal. Si lo sabía, muchísimo peor".

Además, la periodista advierte de una sospecha aún más grave que empieza a extenderse: "Hay una sombra que sobrevuela la sede de Ferraz", dice, refiriéndose a la posibilidad de una financiación irregular del partido. En este sentido, cuestiona el anuncio de una auditoría externa por parte de Sánchez: "Eso solo da más credibilidad a esa tesis. Y además, no va a servir para nada, porque nadie recoge en sus cuentas los pagos en negro ni las irregularidades".

Lo que Martínez reclama es "una auditoría a la obra pública y al Ministerio de Transportes".