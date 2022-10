Imaginen comprar varios cupones de la ONCE, perderlos y enterarse después de que han sido premiados. Es lo que les ha pasado a Amalia y Manolo, un matrimonio de Sevilla que, en un viaje a Sanlúcar de Barrameda, tuvieron una experiencia difícilmente olvidable.

Mientras ambos estaban en un bar, compraron cinco cupones a un vendedor, de los cuales regalaron uno a uno de los camareros del local, como explican en Más Vale Tarde. Cuando salieron del bar para ir a otro establecimiento, perdieron de vista los cupones. "Buscamos, buscamos y buscamos, y no hubo manera", recuerda Manolo.

Tras no encontrar los cupones, volvieron a Sevilla. A la semana siguiente, volvieron a Sanlúcar de Barrameda. "Cuando llegamos al bar, me encuentro a mi señora dando un beso y un abrazo al camarero, y dice: "No le digas nada a Manolo". Al final, me comentaron que habían tocado los cupones", explica.

Es decir, si no llegan a regalar ese quinto cupón al camarero, no se habrían percatado de que habían sido premiados. Tras lo ocurrido, el matrimonio ha denunciado los hechos, llevando testigos ante la ONCE. "Si no hay cupones, decían que no podían hacer nada", lamenta.

Amalia, por su parte, afirma estar "bien" pese a unos hechos que ocurrieron de forma "inesperada". Era ella quien llevaba los cupones. Por el momento, la ONCE ha bloqueado los pagos si aparece otro cobrador mientras investigan lo ocurrido.