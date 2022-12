La sección 'Denúncialo' de Más Vale Tarde destapa el negocio ilegal de los menús semanales a domicilio, un anuncio que es muy frecuente en redes sociales y donde se ofrece comida casera, elaborada en casas particulares, sin cumplir ningún tipo de normativa, en coches privados sin refrigeración y cobrando en negro.

Una periodista del programa ha contactado con una de las personas que ofrecen este tipo de menús piratas, que asegura que "la cadena de frío en esta temporada no se rompe" y que "prefiero el pago en efectivo, pero factura no te puedo hacer". "El problema es el incumplimiento de la ley general sanitaria", apunta Bea de Vicente, que señala el peligro de no tener las medidas necesarias para controlar posibles salmonelosis, listeria y, sobre todo, los alérgenos.

En el vídeo sobre estas líneas, una víctima explica la estafa sufrida con una de estas 'cocinas pirata' que hizo que se quedara "sin comida y sin dinero" y Bea de Vicente avisa de la poca protección jurídica en estos casos: "Es una autopuesta en peligro". También vemos otra llamada a uno de estos cocineros que afirma a la periodista de Más Vale Tarde que "lo cocino en casa y te lo llevo en coche".