El Gobierno asegura que los supermercados no se van a cerrar y recuerdan que hay suficientes alimentos para la población, por tanto es importante no compremos más de lo que vayamos a necesitar para evitar tener que tirar comida. El truco no es acumular latas, pasta y legumbres; sino combinar lo que dura y lo que nutre.

El nutricionista Luis Alberto Zamora ha dado algunos consejos en Más Vale Tarde explicando qué decisiones debemos tomar a la hora comprar alimentos para una cuarentena.

- Las conservas, que pueden aguantar un año, son una buena opción y nos permiten conseguir alimentos con muchos nutrientes. Legumbre, verdura o incluso platos preparados están entre sus opciones.

- Los congelados, por su parte, pueden durar de dos a tres meses. El nutricionista avisa que es mejor comprar los alimentos ya congelados que intentar congelarlo nosotros, porque los frigorífios no son los mismos en casa que en los establecimientos.

- Sobre los huevos, hay que tener siempre en cuenta la importancia de no hacer acopio porque duran cuatro semanas.

- En cuanto a las frutas, debemos elegir aquellas que duren más. Por ejemplo, las fresas o los arándanos no serían una buena opción, mientras que las naranjas, mandarinas o manzanas sí lo son.

- En los complementos para el cocinado, como la harina o aceite, lo mas importante es no hacer acopio. ¿Cuánto aceite gastamos en un mes? Es una pregunta que hay que hacerse antes de lanzarse a comprar sin sentido y agotar las existencias para otros ciudadanos.

En cuanto a la manipulación de los alimentos, hay que recordar que con los datos que se tienen, se sabe que este virus no se transmite por vía oral. Entre las medidas de precaución que debemos tener están el evitar contactos con alimentos o cocinar con suficiente temperatura, porque no son días de comer crudo.

Por último, insistir en la importancia de lavarse las manos con jabón.