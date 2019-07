Hay muchos complementos alimenticios que podemos comprar por internet, sin necesidad de receta o de prescripción médica, pero en la mayoría de casos se desconoce cómo de tóxicos pueden llegar a ser, sobre todo a largo plazo.

Algunos de ellos llevan ácido lipoico, una sustancia que causó la muerte de una joven tras consumir un quema grasas en más dosis de las recomendadas.

Esta sustancia, tal y como explica el doctor Juan Pedro Fernández, la tenemos en nuestro organismo y que es un antioxidante. Puede regular el metabolismo y los hidratos de carbono y por ello se ha buscado que tiene un poco de efecto adelgazante.

Para que no se repita una situación como esta y no haya más muertes, desde la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición lanzan una serie de advertencias a tener en cuenta: los complementos alimenticios no deben de ser sustitutivos, se debe de desconfiar de los efectos milagro y tomar bajo prescripción médica siguiendo las indicaciones.