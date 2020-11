La flora intestinal refuerza nuestro sistema inmunológico y funciona como barrera. Luis Alberto Zamora nos explica, poniendo como ejemplo un párking, cómo funciona y cómo puede evitar que el coronavirus llegue al intestino.

Si el virus ve que no hay plazas libres, no encontrará cómo quedarse y se marchará. La COVID-19 no sólo afecta a los pulmones, también lo puede hacer en el intestino, pudiendo provocar una inflamación de la pared interna intestinal.

Si esto ocurre, se perderían esas 'plazas' y se diluiría la barrera que detendría al virus, por lo que reforzar la flora estaría dentro de los planes nutricionales que ayudasen a combatir la pandemia.

María Molero nos cuenta después cómo fermentar algunos alimentos nos puede ayudar a reforzar nuestra flora. En nuestro vídeo, puedes ver todos los detalles.