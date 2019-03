Hablamos del café y sus efectos: ¿aliado de la salud o dañino para el corazón?

La cafeína puede ser parte de una dieta saludable, pero en exceso es peligrosa para la salud. El nutricionista del programa, Luis Alberto Zamora, explica que "la cantidad segura es la de cuatro tazas", lo que supone unos 400 mg/cafeína al día. "Cuando se toman más de 12 tazas, aumenta el riesgo de sufrir efectos tóxicos, como náuseas e incluso desfallecimientos", alerta Zamora.

Además, el experto insiste en que el café puede "ser un aliado de la salud cardiovascular", pero "tomarlo en exceso puede dañar al corazón". Así, debemos de tener en cuenta el grado de cafeína, que depende de la variedad. La robusta, por ejemplo, es la variedad con más cafeína, 2,4%.

También el nivel de tueste es importante: cuanto más tostado está un café, menos cafeína contiene. El tipo de preparación, filtrado, en cafetera italiana, en capsulas, también determina la cantidad de cafeína.

Sobre el tamaño ideal, Zamora segura que en algunos establecimientos puede superar el máximo. Por eso nos recomienda "volver al cafelito". A la hora de comprar el café, en los comercios nos encontramos con el café natural, el torrefacto, "que es un delito contra el café", bromea el experto, ya que se hace tostándolo con azúcar y es de peor calidad, o el mezcla.

Por último, tal y como explica Zamora, existen otras sustancias que se han generalizado como sustitutivos del café. Sin embargo, no todos son más saludables. El guaraná tiene incluso más cafeína, el ginseng "no tiene ese chute de energía", y la rhodiola, que no tiene cafeína pero se está estudiando las propiedades y advierte, "pronto se pondrá de moda".