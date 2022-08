Marina Valdés ha puesto contra las cuerdas a la presentadora titular de Más Vale Tarde, Cristina Pardo, durante una entrevista con motivo de su pregón en las fiestas de Maella (Zaragoza), el pueblo de su familia. "¿Me vas a contar a mí lo del primer beso?", inquiere Valdés, siguiendo una pregunta anterior del primer beso de la presentadora en la localidad.

"No, esas cosas no se cuentan", responde Pardo entre risas. La presentadora asegura estar muy contenta y "orgullosa". "Es un honor. No soy de aquí, es de la familia de mi padre, pero yo he venido muchísimo, me encanta. Lo más importante de este mundo es la vida personal... y por lo tanto eso es lo que hay que cultivar", describe.

Además, Más Vale Tarde ha conseguido fotografías de Pardo en su infancia, donde lo más sorprendente para la presentadora son sus estilismos capilares. "Lo más meritorio del pelo que llevo ahora es la cantidad de años que llevo sin cambiar. Normalmente me aburría muchísimo. Igual ya va siendo hora de cambiar", afirma.