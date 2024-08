En Más Vale Tarde, la presentadora Marina Valdés compartió una experiencia personal, revelando cómo casi fue víctima de una estafa bancaria a través de SMS. Valdés relató cómo recibió un mensaje de texto que aparentaba ser una comunicación oficial de su banco, enviándose a través del mismo hilo de conversación donde había recibido notificaciones auténticas anteriormente.

"Me llegó una estafa de estas a través del propio hilo de SMSdel banco, con lo cual, con esto, han hackeado, digamos la línea de comunicación del banco", explicó Valdés.

Lo más alarmante, según Valdés, fue que los estafadores fueron un paso más allá: la contactaron por teléfono haciéndose pasar por un operador del banco y le solicitaron que introdujera su clave bancaria a través de una aplicación. "Me llamaron incluso haciéndose pasar por el operador del banco y me pidieron que teclease mi clave de la cuenta a través de una aplicación que entiendo que era una aplicación espejo de la del banco", contó la presentadora.

Fue el comportamiento inusual del supuesto operador lo que hizo que Valdés desconfiara. "Dije "esto el banco nunca lo pide, así de esta manera", y fue lo que me hizo saltar las alarmas", afirmó. Gracias a su intuición y conocimiento, pudo evitar caer en la trampa.

El testimonio de Valdés sirve como un recordatorio sobre los peligros de las estafas modernas que buscan explotar la confianza de los usuarios en la tecnología. En su programa, aprovechó para advertir a los espectadores sobre la importancia de no compartir información sensible a través de llamadas o mensajes no solicitados, y de siempre verificar la autenticidad de las comunicaciones, contactando directamente con su banco o la institución implicada.

El incidente coincide con una reciente advertencia de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre una oleada de fraudes que utilizan SMS y correos electrónicos falsos, en los que se notifican supuestas multas de tráfico. La DGT ha subrayado que nunca envía notificaciones de infracciones por estos medios, alertando a los ciudadanos para que no caigan en estos engaños.