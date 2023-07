La periodista María Eugenia Yagüe ha estado este miércoles en Más Vale Tarde para comentar la nueva visita del rey emérito Juan Carlos I a España. El monarca ha aterrizado este miércoles en Galicia, discretamente, para asistir a una semana de regatas y, tal como confirma Yagüe, no pasará por la Zarzuela y tampoco tiene previsto ver a la reina emérita Sofía.

"A la reina emérita no tiene previsto verla nunca". Así de contundente se ha mostrado la periodista al ser preguntada si el emérito tiene previsto ver a la reina Sofía o sus hijas. "Coinciden en actos institucionales, en funerales, en bodas... Pero no es un matrimonio que se vea o que diga vamos a vernos en tal momento", ha explicado Yagüe.

Tampoco pasará por la Zarzuela porque, según la periodista, "no está bien visto en Zarzuela y no le dejan ir" al palacio real. "Fue en el primer viaje, estuvo unas horas y no le dejaron pernoctar", ha contado, para añadir que solo se pudo "echar una siesta". En ese momento, la reina emérita tenía Covid y "se vieron en una escena surrealista": "Ella estaba en un salón con la ventana abierta alejada. Se vieron de lejos". No obstante, la periodista especializada en la Casa Real asegura que "tienen una relación correcta". "Se han visto en Inglaterra, en el funeral del rey Constantino...", ósea, de casualidad y en ocasiones especiales.