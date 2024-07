El domingo se juega la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra y tanto los jugadores de la selección como los aficionados ya hacen sus promesas en el caso de que el combinado de Luis de la Fuente se alce finalmente con el trofeo.

Javier Bastida no es una excepción y en el vídeo sobre estas líneas desvela que si España gana la Eurocopa "me rapo la cabeza en directo". El reportero admite que parte del motivo de la apuesta es que "ayer me cortaron el pelo, que hoy me han tenido que hacer un arreglo". "¿Y por qué no te rapas el cuerpo entero?", le pregunta Cristina Pardo, mientras Loreto Ochando le recuerda a la presentadora que "estamos en horario infantil".

Finalmente, Iñaki López es el elegido para pasarle la maquinilla a Bastida en caso de que sea necesario. "¿Por qué te comprometes a cosas que no conllevan comida?", comenta Cristina a su compañero. "El sacrificio se hace antes, 'me rapo aquí para que gane la selección'", sugiere por su parte Ramoncín.