El limbo legal de las familias de las tres personas desaparecidas por la DANA en Valencia: "Sus hijos no pueden ejercer de huérfanos"

A 60 días del paso de la DANA por la provincia de Valencia, tres familias continúan viviendo en la angustia de no saber qué ha sido de sus seres queridos, desaparecidos desde el 29 de octubre. Elizabet, de 38 años; Paco, de 64 años; y Javi, de 56 años, siguen sin aparecer tras ser arrastrados por la riada en distintos puntos de la provincia. A pesar de que las labores de búsqueda continúan, la incertidumbre que viven sus familias no solo se enfrenta al dolor emocional, sino también al limbo legal que enfrentan, donde sus derechos aún no son reconocidos oficialmente.

Ernesto Martínez, tío de Elizabet, relata la tragedia ocurrida en Cheste, donde Elizabet viajaba en coche con su madre Elvira, quien, tras quitarse el cinturón de seguridad, fue arrastrada por la riada y hallada días después sin vida. Desde entonces, Elizabet sigue desaparecida, y la búsqueda no ha cesado. "Lo único que queremos es que salga cuanto antes para poder cerrar este capítulo y comenzar el duelo", ha asegurado Ernesto en Más Vale Tarde.

Uno de los aspectos más dolorosos es la situación legal de los hijos de Elizabet, que, como huérfanos, aún no pueden ejercer sus derechos debido a que la persona desaparecida no ha sido oficialmente declarada fallecida. Tal y como explica Ernesto, "los niños siguen en un limbo legal. Tienen unos derechos que no pueden ejercer, como el acceso a ayudas económicas o psicológicas. Si la persona desaparecida no ha sido hallada, el tiempo corre y el proceso no puede comenzar hasta que se emita el certificado de defunción, lo cual no ocurrirá hasta pasados tres meses, como mínimo".

Los derechos de los niños, uno de 19 y otro de 4 años, no se reconocen hasta que no se declare el fallecimiento de su madre, algo que podría no suceder hasta finales de enero si no se produce un hallazgo antes.

En cuanto al apoyo recibido, Ernesto señala que, en su caso, el Ayuntamiento de Cheste ha brindado asistencia psicológica desde el primer momento. Además, como trabajador de la ONCE, ha recibido también ayuda psicológica a través de su empleador. Sin embargo, reconoce que otras familias no han tenido la misma suerte y no cuentan con el mismo tipo de apoyo.