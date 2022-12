¿'THE SHOW MUST GO ON' SIEMPRE?

Love Parade, un concierto de Pearl Jam, el Mad Cool... ¿se deben de suspender las actuaciones si hay accidentes?

La muerte de un acróbata durante una actuación en el Mad Cool ha levantado la polémica porque no se suspendiera el festival ni se informara a los asistentes. En otras actuaciones también hubo accidentes pero, ¿se suspendieron?