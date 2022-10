Ana conoció a un hombre a través de Internet y le abrió su corazón, pero resultó ser un 'estafador del amor' que llegó a sonsacarle casi 35.000 euros, dejándole una deuda de 11.000. La víctima relata en Más Vale Tarde cómo descubrió el engaño y acabó denunciándole.

"Me mintió varias veces", explica Ana, que se dio cuenta de que esta persona no era quien decía ser, sino que utilizaba la foto de un actor argentino. "Hasta ahora me sigue pidiendo dinero", agrega la mujer. "Son casi 35.000 euros que me ha estafado", lamenta, explicando que esto le ha creado una deuda de unos 11.000 euros.

Ana no puede contener las lágrimas al recordar cómo este estafador se aprovechó de ella en un momento muy vulnerable: "Me agarró en un momento de mi vida que me estaba separando, sufría malos tratos", relata. Puedes escuchar su desolador testimonio en el vídeo sobre estas líneas.