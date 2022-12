DICE QUE NO HABRÁ "UNA REPÚBLICA CATALANA EL 2 DE OCTUBRE"

El periodista Ignacio Escolar asegura en Más Vale Tarde que "es evidente que el 2 de octubre no va a haber una república catalana", pero señala que el sentimiento de una parte de la sociedad no va a cambiar "por mucho que diga el Tribunal Constitucional que esto no es legal".