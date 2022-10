"No es una novatada, es una manada de machistas y agresores sexuales en acción lanzando un mensaje de que se nos puede violar y agredir y no pasa nada porque no los tomamos como un chiste". Con estas contundentes declaraciones ha denunciado lo ocurrido en el Colegio Mayor Elías Ahuja la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Marina Mata.

Se refiere a los gritos misóginos que profirieron desde las ventanas de sus habitaciones los estudiantes que residen en ese colegio a sus compañeras, y que enmarcan dentro del contexto de la "tradición y la broma". Pero para el Sindicato de Estudiantes, precisamente el hecho de que lo tilden de tradición implica que no es un caso aislado, sino que "viene sucediendo desde hace mucho tiempo".

Como defiende Mata, la universidad pública, de la que depende este Colegio Mayor, tiene que ser un espacio libre de violencias machistas. Por ello, exigen a la Universidad Complutense que tome represalias, expulse a todos los estudiantes que participaron en este acto y rescinda el contrato con este colegio mayor.

Sobre el hecho de que algunas de las jóvenes a las que iban dirigidos estos gritos hayan salido en defensa de los chicos, Mata también ha aportado su visión. "El 99% de las jóvenes que hemos visto este vídeo claro que nos hemos sentido agredidas, hemos sentido miedo y hemos recordado lo que fue la manada de Pamplona, todas las agresiones sexuales y violaciones que hemos sufrido", ha reconocido.

Así, desde el Sindicato de Estudiantes insisten en que "no podemos tratar de disculparlo y tratarlo como una novatada": "No es un juego de niños. Hablamos de cosas muy graves, sabemos los datos que existen y no podemos blanquear la violencia machista".