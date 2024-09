Varios usuarios han levantado la voz en las redes sociales por unas imágenes en el patio del Congreso de los Diputados en las que se ve charlar animadamente a Gabriel Rufián y a Borja Sémper, a los que les han reprochado que estén de 'compadreo'.

"Yo incluso he tomado una caña con alguien que no tenía carnet de mi partido y lo tenía de otro", ironiza Tania Sánchez en el vídeo sobre estas líneas, donde defiende que el hecho de "que la gente que representa a todos los españoles por vías distintas ideológicas hable con normalidad en los pasillos ayuda a que luego políticamente se pueda llegar a acuerdos".

"Creía que eran como nosotros, que nunca hablamos con gente de Telecinco", comenta Iñaki López también con ironía, mientras que Juan Ramón Lucas desvela que "con Rufián tengo una relación de afecto muy estrecha": "De hecho, he comido con él en Cataluña muchas veces con muchos independentistas y no me han hecho nada", explica el periodista, para el que resulta ejemplar "que un alto cargo del PP y el portavoz de la izquierda independentista puedan hacer unas risas y comentar lo que quieran".

"La gente que es representante política y está en partidos no son marcianos, son seres humanos, personas como usted y como yo", apunta Tania, que añade que "igual usted en su trabajo habla con gente que a lo mejor es un poco más cuñao o no está de acuerdo con ellos y se toma un café, pues en el Congreso también".