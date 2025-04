Jorge Dezcallar, sobre los retos a los que se enfrenta la Iglesia católica: "Lleva 2.000 años de éxito y funciona con otro ritmo"

Tras el fallecimiento del papa Francisco, se celebrará un cónclave que servirá para determinar quién será el nuevo papa. Más Vale Tarde conecta con Jorge Dezcallar, exembajador de España en la Santa Sede, para, como le plantea Iñaki López, "hasta que punto se puede polarizar el pequeño estado de El Vaticano cuando tiene que escoger a un nuevo papa".

Dezcallar indica que el estado Vaticano "es un estado bastante opaco, hay un solo periódico, no hay partidos políticos, no hay sindicatos...". "No cabe duda que los cardenales tienen sus preferencias", añade, "y tienen la tarea de decidir quién va a ser el próximo papa y qué rumbo quieren dar a la iglesia en los próximos años".

El exembajador explica que los cardenales que van a votar al nuevo papa tienen menos de 80 años y "cuatro quintas partes han sido designados cardenal por el papa Francisco, es decir, supongo que responderán o tendrán una cierta sintonía ideológica con el papa que los ha nombrado".

"Me gustaría que fuera un papa que siguiera la línea del actual porque me gusta la línea que tiene, la defensa de los más pobres, de los inmigrantes, un papa que elige el nombre de Francisco para inspirar el santo que, precisamente, fue el santo de los pobres", afirma Dezcallar.

En cuanto a los retos a los que se enfrenta la Iglesia católica en los próximos años con un nuevo papa, Dezcallar cree que "el Vaticano piensa a muy largo término". "El tema del celibato en la iglesia es un tema muy importante que hay que tratar, el tema de la mujer, evidentemente, deberían poder acceder al sacerdocio, todo el daño que ha hecho el abuso y la pedofilia en la iglesia... creo que se va a seguir por esa línea pero no con el ritmo que estamos acostumbrados en occidente", expone. "La iglesia lleva 2.000 años de éxito y funciona con otro ritmo", concluye.