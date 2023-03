Jordi Évole ha ofrecido en el programa Más Vale Tarde un adelanto de la entrevista con 'El Bola', el actor Juan José Ballesta, que se emitirá el domingo en 'Lo de Évole'. "No le hacía feliz ser actor y se puso de marmolista", ha desvelado el periodista sobre el actor de 35 años.

"Si me sale una chapuza la hago", declaró Ballesta. Évole explicó que 'El Bola' realizó el trabajo de marmolista tras ganar la Concha de Plata en el Festival de Cine de San Sebastián por su interpretación en la película '7 vírgenes', cuando sólo tenía 16 años.

"Estaba cansado de ser actor, no le hacía feliz y se puso de marmolista. Esto no quita que la carrera cinematográfica de Ballesta haya seguido", puntualizó el periodista, como puedes ver en el vídeo superior. "Pero a él, entre papel y papel, si le llama un colega para levantar un tabique en una obra, lo hace. Y eso me parece estupendo", aseguró Évole.