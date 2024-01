¿Le gustaría a Jordi Évole entrevistar a algún dirigente independentista? El presentador lo tiene claro: "Me gustaría entrevistar a Carles Puigdemont, me parece que ahora mismo tiene un entrevistón", afirma en Más Vale Tarde. "Vamos a seguir intentándolo, a pesar de que Carles Puigdemont no nos lo pone nada fácil", agrega.

No obstante, también le gustaría mucho entrevistar a Jordi Pujol: "Creo que no ha dado todavía su última gran entrevista para toda España, y ya que eligió nuestro programa que se había hecho independentista pues me gustaría saber en qué punto está ahora", explica.

Preguntado por los pactos del PSOE con el independentismo, el presentador opina que estas decisiones "se tendrían que explicar un poquito mejor", pero también sostiene que "a día de hoy la preocupación por ese tema en la población española es bajísima": "Se la da una dimensión en la política española muy grande, por ejemplo, a la ley de amnistía, y me da la sensación de que la mayoría de españoles ya pasan de ese tema y no se sienten demasiado interpelados por él", abunda.

"Yo soy catalán, vivo en Cataluña, he visto cómo se ha ido desinflando el conflicto", agrega Évole, que reivindica que, "si las medidas que ahora está tomando el Gobierno" causan el mismo efecto que los indultos, "bienvenidas sean", porque ha habido "un antes y un después": "Creo que nadie que viva en Cataluña puede decir algo diferente a lo que yo estoy diciendo. Hemos vivido con mucha tensión y ahora no existe esa tensión", insiste.

Por otra parte, Évole se pronuncia también sobre el discurso de Junts sobre migración y lamenta que "demasiados partidos, principalmente de la derecha" utilizan el racismo como arma electoral. "No olvidemos que Junts no deja de ser un partido de la derecha", recuerda en este sentido.

A su juicio, "es una pena que en un tema como la inmigración, importantísimo y que hay que tocar" solo se aborde "con intenciones electoralistas", porque "ahora en Cataluña hay otro partido todavía más de derechas que Junts per Catalunya y que habla de la inmigración de una manera bastante desagradable". "Que simplemente se toque el tema de la inmigración por temas electoralistas me da mucha pena", reitera.