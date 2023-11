"Hoy es siempre todavía". Pedro Sánchez hacía referencia a este verso de Antonio Machado en su discurso del debate de investidura. En la réplica, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, le afeaba a Sánchez de no haber seguido y no haber completado la frase entera. Feijóo ha leído y terminado la frase, pero de forma incorrecta.

Porque lo dicho por Feijóo ha sido una improvisación que el cantante Ismael Serrano hizo en 2003 en unos de sus concierto, cogiendo ese verso de Antonio Machado (Hoy es siempre todavía): "Hoy es siempre todavía, toda la vida sabrá que ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos, porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Ahora".

Pero el detalle no ha pasado desapercibido para Pedro Sánchez que efectivamente le ha dicho que esa frase no era de Antonio Machado, sino de Ismael Serrano: "¡Es lo que tiene buscar en Google!", le ha dicho el presidente al líder de la oposición.

El propio Ismael Serrano interviene en Más Vale Tarde para comentar esta anécdota. "He visto que me ha felicitado Sánchez y también Feijóo y de repente se me ha venido a la cabeza aquella frase de las películas del oeste de 'no disparen al pianista'", bromeaba el cantante.

"Me siento muy halagado pero "hay cosas que deberían hacerse reflexionar", dice el cantante. Como "el atribuir a alguien algunas palaras que nunca dijo" o que "cómo a veces se intentan trasladar la dinámica de las redes sociales, de Twitter, a los debates políticos. Se da más importancia al zasca y a la humillación del otro y no tanto al argumento que debería ser lo válido, que nos lleva a la prisa e inmediatez de buscar en Google y equivocarnos".

El cantante madrileño, autor de temas tan míticos como Papá cuéntame otra vez , comenta no obstante, que "la lástima es que no se tenga en cuenta la canción que viene después que es buenísima", ha dicho el cantante. Y esa canción se llama precisamente 'Ahora', probamente una de las más nostálgicas del autor. Su frase final es sencillamente: "Brindemos que hoy es siempre todavía, que nunca me gustaron las despedidas".