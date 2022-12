Isabel Díaz Ayuso, secretaria de Comunicación del PP, insiste en las negociaciones con Vox en Andalucía y defiende la necesidad de modificar ciertos aspectos de la Ley de Violencia de Género, algo que contempla también la formación de Santiago Abascal. "No nos sentimos amenazados por Vox, el tema de la violencia de género es muy importante", ha señalado.

Para Ayuso la ley andaluza "tiene ciertos defectos" y critica que "una mujer por el hecho de serlo tenga presunción de veracidad". La secretaria popular sostiene que existe un cierto "cansancio" con el tema del feminismo exacerbado. "A las mujeres en Andalucía lo que más les importa es tener un empleo de calidad, la sanidad y la educación", añade.

"Nosotras muchas veces nos sentimos inmersas en ese discurso feminista que politiza todo y que lo hace todo irrespirable, que al final en los juzgados crea, muchas veces, indefensión hacia los hombres, a mi juicio, de una manera que clama", ha señalado en Más Vale Tarde.

No obstante, Díaz Ayuso insiste en que no defiende las mismas cosas que Vox. "Detrás del feminismo que defiende la igualdad entre hombres y mujeres hay otra cosa". Además, no entiende que a las mujeres se les trate como un colectivo débil. "No creo que por el hecho de ser hombres sean culpables de nada, creo que somos personas por igual", ha concluido.