La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido este miércoles que "no hay una relación" entre la prohibición de fumar en las terrazas con la adicción al fentanilo. "Lo que sí quiero saber es cuándo son normas antitabaquismo, con las que estoy de acuerdo, y cuándo son actividades liberticidas que no se basan en informes y no tienen en cuenta el daño económico que pueden causar", ha opinado la presidenta regional. A esto, el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, no ha podido resistirse a contestar: "Hay unanimidad entre sanitarios y expertos".

"¿De verdad, dice que no se basa en informes? Hay unanimidad entre sanitarios y expertos sobre los beneficios de ampliar los espacios libres de humo en lugares como terrazas", ha señalado Iñaki López, que ha añadido que "gustará o no gustará, pero unanimidad de expertos hay". Por otro lado, la presidenta regional ha querido diferenciar entre las drogas y el tabaco.

"Lo que no me parece mal, mientras no sea liberticida como es fumar en tu propio vehículo, es que ya que se está exagerando la lucha contra el tabaco que se esté (haciendo lo mismo) contra todas las drogas", ha señalado. "Las drogas sí son un verdadero problema", ha sostenido Ayuso. "Una cosa importante, las dos drogas que más muertes causan son dos drogas legales: el tabaco y el alcohol. Son de lejos las que más muertes generan", le ha contestado el presentador de MVT.