Iñaki López presume de su habilidad para cortar champiñones: "Ya no te encontrarás uñas"

El presentador no duda en mostrar como, después de tantos programas aprendiendo gracias a las enseñanzas del chef Carlos Maldonado, ha mejorado su técnica de corte.

Cristina Pardo e Iñaki López se vuelven a poner en las manos del chef Carlos Maldonado para aprender nuevas recetas de cocina. En esta ocasión, el cocinero propone que preparen un solomillo con champiñones. La elaboración ha obligado al presentador a cortar alguno de los ingredientes.

Como se puede ver en las imágenes sobres estas líneas, el cocinero sugiere a Iñaki que corte champiñones al igual que ha hecho Cristina. El presentador comienza a cortar los hongos pero no duda en presumir de la habilidad que ha adquirido para cortar. "Tras once clases, habrás visto que corto...", le dice a Maldonado, "ya no te encontrarás uñas".